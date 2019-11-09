2019-11-09T14:25:55+03:00
Происшествия

Жителя Норильска отправили в колонию за алименты

Долг – 60 тысяч рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жителя Норильска отправили в колонию за алиментыЖителя Норильска отправили в колонию за алиментыФото: Мария ЛЕНЦ
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Жителя Норильска отправили в колонию строгого режима на полгода. Мужчина задолжал своему несовершеннолетнему ребенку 60 тысяч рублей алиментов. Поначалу бывшая супруга, мать ребенка, пыталась с ним договориться по-хорошему, но безуспешно.

Мужчина нигде не работал и не собирался, описать из имущества было нечего. Тогда завели уголовное дело. В какой-то момент отец перечислил 1000 рублей и на этом закончил. Столь сурового приговора – провести полгода в колонии с теми, кто осужден за тяжкие преступления, мужчина не ожидал и подал на апелляцию. Настаивал, что деньги он уже начал выплачивать (имея в виду ту самую 1000 рублей), на работу устроится сразу же, погасит все долги – только бы заменили наказание на условное.

- Рассмотрев апелляционную жалобу осужденного, Красноярский краевой суд постановил оставить приговор без изменения. При этом служитель Фемиды отметил, что озвученные в жалобе обстоятельства уже были ранее учтены судом первой инстанции и не являются достаточными основаниями для смягчения назначенного наказания, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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