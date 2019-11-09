2019-11-09T13:57:21+03:00
Происшествия

Житель Красноярского края поставил на поток обман вахтовиков

Обещал их трудоустроить за деньги
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Красноярского края поставил на поток обман вахтовиковЖитель Красноярского края поставил на поток обман вахтовиковФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Назарово решил нестандартно зарабатывать себе на жизнь. Сначала он превратился в вымышленного сотрудника известной крупной в крае компании. А потом начал знакомиться с людьми, которые очень хотели в этой компании работать. Мошенник обещал им помочь в трудоустройстве за определенную плату. За 3 – 6 тысяч рублей оформлял доверчивым гражданам «паспорт здоровья». Затем они ждали на чемоданах, когда же он сообщит им дату и номер рейса, которым они должны улететь на вахту.

- Таким образом от действий мошенника пострадали 20 жителей России, общий ущерб составил более 100 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.

Когда несостоявшиеся вахтовики осознали, что их обманули, стали писать заявление в полицию. В результате на мошенника завели уголовное дело. Суд уже вынес свой приговор – 2 года и 2 месяца условно, как говориться, до первого замечания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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