Житель Красноярского края поставил на поток обман вахтовиков
Житель Назарово решил нестандартно зарабатывать себе на жизнь. Сначала он превратился в вымышленного сотрудника известной крупной в крае компании. А потом начал знакомиться с людьми, которые очень хотели в этой компании работать. Мошенник обещал им помочь в трудоустройстве за определенную плату. За 3 – 6 тысяч рублей оформлял доверчивым гражданам «паспорт здоровья». Затем они ждали на чемоданах, когда же он сообщит им дату и номер рейса, которым они должны улететь на вахту.
- Таким образом от действий мошенника пострадали 20 жителей России, общий ущерб составил более 100 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.
Когда несостоявшиеся вахтовики осознали, что их обманули, стали писать заявление в полицию. В результате на мошенника завели уголовное дело. Суд уже вынес свой приговор – 2 года и 2 месяца условно, как говориться, до первого замечания.
ИСТОЧНИК KP.RU