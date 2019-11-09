Что происходит на строительной площадке аквапарка в Красноярске

СЕГОДНЯ 13:13 2019-11-09T13:13:45+03:00

Через два года на этом месте будет аквапарк. Фото: "Инстаграм" Сергея Еремина

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Глава города Сергей Еремин побывал на строительной площадке аквапарка. Судя по всему, увиденное его впечатлило. На своей странице в «Инстаграме» он так обозначил итоги осмотра: «Через два года это место мы не узнаем. Тут «поселится» лето! Смех и радость красноярцев, гостей нашего города наполнят оазис отдыха и развлечений. Смотрю на стройплощадку и на эскизы и уже сейчас вживую представляю, как это будет выглядеть. А будет классно! Удивиться действительно есть чему».

Добавим, что площадь будущего развлекательного центра составит 30 тысяч квадратных метров. В нем могут разом отдыхать до 2 500 человек. Авторы проекта вместе с застройщиков пообещали красноярцам эксклюзив – аттракционы, которых пока нет ни в одном закрытом водном парке России. Цена всего этого удовольствия составит около 5 миллиардов рублей.

Добавим, что некоторые из подписчиков градоначальника выразили свое недовольство по поводу места размещения будущего аквапарка и напомнили, что к нему бы не мешало добавить вместительную парковку.

ИСТОЧНИК KP.RU