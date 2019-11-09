2019-11-09T13:13:45+03:00
Общество

Что происходит на строительной площадке аквапарка в Красноярске

Там побывал глава города Сергей Еремин
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Через два года на этом месте будет аквапарк. Фото: "Инстаграм" Сергея ЕреминаЧерез два года на этом месте будет аквапарк. Фото: "Инстаграм" Сергея Еремина
Изменить размер текста:

Глава города Сергей Еремин побывал на строительной площадке аквапарка. Судя по всему, увиденное его впечатлило. На своей странице в «Инстаграме» он так обозначил итоги осмотра: «Через два года это место мы не узнаем. Тут «поселится» лето! Смех и радость красноярцев, гостей нашего города наполнят оазис отдыха и развлечений. Смотрю на стройплощадку и на эскизы и уже сейчас вживую представляю, как это будет выглядеть. А будет классно! Удивиться действительно есть чему».

Добавим, что площадь будущего развлекательного центра составит 30 тысяч квадратных метров. В нем могут разом отдыхать до 2 500 человек. Авторы проекта вместе с застройщиков пообещали красноярцам эксклюзив – аттракционы, которых пока нет ни в одном закрытом водном парке России. Цена всего этого удовольствия составит около 5 миллиардов рублей.

Добавим, что некоторые из подписчиков градоначальника выразили свое недовольство по поводу места размещения будущего аквапарка и напомнили, что к нему бы не мешало добавить вместительную парковку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Может ли повториться трагедия Нарьян-Мара в Красноярском крае: воспитатели оставили детей без надзора
В Красноярском крае за две недели сгорели 39 автомобилей
Жителя Норильска отправили в колонию за алименты
Житель Красноярского края поставил на поток обман вахтовиков
На юге Красноярского края мать передала родительские права на ребенка другому человеку
Пингвин Немо из красноярского зоопарка отправился в Новосибирск на МРТ
В Туве мать насмерть придавила сына-грудничка
В Енисее на севере Красноярского края морж атаковал теплоход-буксировщик
Упавшие с набережной в Енисей красноярские парень и девушка были любовниками
Красноярцев набирают для работы в полиции
Третий «Макдональдс» открывается в Красноярске
В Красноярске в Пашенном строится долгожданная школа
В Красноярске пройдет акция помощи бездомным животным «Дай лапу, друг!»
Палит по белкам и домашним псам: под Абаканом мужчина ради острых ощущений прострелил голову собаке
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств физлиц до 5 трлн рублей
Экс-мэр Красноярска Акбулатов избран ректором СибГУ имени Решетнева
Красноярская мэрия разрешила скачивать на телефон мелодии «Биг-Бена»
СК возбудил уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка в Красноярске
Жителей Красноярского края предупредили о помехах с цифровым вещанием
Под Красноярском на дачах горит гектар травы: на месте работают спасатели
В Красноярске из-за пожара в общежитии эвакуировно 70 человек
Хочет открыть клинику жене. Житель Красноярска разломал фасад 5-этажки, несмотря на протесты собственников
Испытывал галлюцинации. В Туве под суд отправили мужчину, в белой горячке зарубившего двух женщин
В Покровке установили камеру видеофиксации на аварийноопасной зебре