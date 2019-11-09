2019-11-09T11:56:24+03:00
Дом. Семья

Пингвин Немо из красноярского зоопарка отправился в Новосибирск на МРТ

Птице необходимо было пройти обследование
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Пингвин Немо из красноярского зоопарка отправился в Новосибирск на МРТ. Фото: парк флоры и фауны "Роев ручей"Пингвин Немо из красноярского зоопарка отправился в Новосибирск на МРТ. Фото: парк флоры и фауны "Роев ручей"
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Очковый пингвин Немо из парка флоры и фауны «Роев ручей» почувствовал недомогание. Ветеринары заметили, что он испытывает приступы неврологического характера. Но чтобы установить точный диагноз, необходимо было пройти исследование на высокоточном оборудовании, сделать компьютерную и магниторезонансную томографию. Но такого аппарата у красноярского зоопарка нет.

И тогда обратились за помощью в новосибирскую клинику, в которой с удовольствием согласились принять пернатого пациента. Немо отправился туда в сопровождении ветеринарного врача «Роева ручья» Екатерины Булыгиной на персональном автомобиле. Там ему провели все необходимые процедуры. - К счастью, серьезных нарушений здоровья у пингвина не обнаружили, - рассказали в зоопарке «Комсомольской правде»-Красноярск». – Немо уже вернулся домой, получает необходимое лечение и проходит дополнительные исследования, давайте пожелаем ему здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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