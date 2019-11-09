2019-11-09T10:53:42+03:00
Дом. Семья

В Енисее на севере Красноярского края морж атаковал теплоход-буксировщик

И повеселил команду речного судна [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Вот такой обитатель Арктики решил поиграть с кранцами. Фото: экипаж теплохода "Капитан Марусев"Вот такой обитатель Арктики решил поиграть с кранцами. Фото: экипаж теплохода "Капитан Марусев"
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Теплоход-буксировщик «Капитан Марусев» привлек внимание арктического моржа. Случилось это 26 сентября в Енисейском заливе Карского моря. Ластоногий обитатель северных морей, видимо, решил познакомиться поближе с кранцами, которые свисали с борта. Буксировщик в это время стоял, команда наблюдала за действиями животного, снимала его на видео и оптимистично подбадривала.

В Енисее на севере Красноярского края морж атаковал теплоход-буксировщик.

Морж несколько раз выныривал из воды, цепляясь бивнями за автопокрышку, фырчал, снова погружался в воду и терся боками о борт корабля. Подписчики паблика «ЧП Лесосибирск», где появилось это видео, пошутили: «Это он их выгонят, нападает на теплоход. Морж – лютая зверюга!» На самом деле в своей среде обитания моржи не прочь и поиграть с незнакомыми предметами. Здесь у них нет врагов, кроме белых медведей и касаток. Но ни тех, ни других, на горизонте не наблюдалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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