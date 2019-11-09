2019-11-09T06:01:25+03:00
Общество

Третий «Макдональдс» открывается в Красноярске

Хотя должен был к универсиаде
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Третий «Макдональдс» открывается в КрасноярскеТретий «Макдональдс» открывается в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Третий «Макдональдс» в Красноярске планируют открыть к концу будущей недели, 15 ноября. На мероприятие даже приедет руководство компании «ГиД», которая приобрела права на франшизу в Сибири. Это будет уже третья попытка. В первый раз ресторан быстрого питания известной американской сети анонсировали в феврале – накануне универсиады. Затем – в сентябре. И вот теперь, похоже, открытие состоится.

Причины задержки – проблемы с документами. Изначально в двухэтажном здании на Волочаевской, 44 размещался Центр дополнительного образования. Во время строительства развязки школу искусств расселили в другие места, а здание должны были снести по причине ветхости. Но продали «Макдональдсу». Затем начались споры, законно это было или не законно. Мэрия настаивало, что здание было аварийным и проще было продать его, чем реконструировать. К тому же детское учреждение в окружении потоков машин – не самый лучший вариант.

Напомним, что это будет третий по счету общепит от «Макдональдса», его площадь более 600 квадратных метров, более 100 посадочных мест. Первый открылся на Шахтеров, второй – на Перенсона, под боком у Театра оперы и балета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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