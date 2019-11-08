2019-11-08T07:03:27+03:00
Происшествия

Пьяный водитель на чужой машине сбил женщину, сбежал и спрятал автомобиль

Смертельное ДТП случилось в Боготоле
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Ночное ДТП в Боготоле Фото: ГУ МВД по Красноярскому краюНочное ДТП в Боготоле Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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Об этой аварии в ГИБДД сообщил очевидец. Он рассказал, что одном из перекрестков в Боготоле насмерть сбили 45-летнюю женщину. После наезда на человека водитель темной машины сбежал. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, водителя установили очень быстро. Помимо того, что он был в стельку пьян, он еще и машину спрятал.

- При проведении предварительного следствия установлено, что 40-летний мужчина в течение дня употреблял спиртные напитки, после чего сел за руль автомобиля, принадлежащего другу, выехал на улицы города Боготола, где на одном из перекрестков, находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,21 мг/л), допустил наезд на пешехода двигавшегося в попутном направлении по обочине дороги, - рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК России (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжено с оставлением места его совершения). Водителю грозит до 12 лет лишения свободы. Он арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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