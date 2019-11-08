«Перерыли родник»: красноярцы боятся, что на «Столбах» уничтожат родник ручья Моховой

СЕГОДНЯ 06:34 2019-11-08T06:34:28+03:00

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Жители Красноярска опасаются за состояние родника у восточного входа в заповедник «Столбы». Здесь полным ходом идет благоустройство территории, и люди боятся, что рабочие уничтожат родник в долине ручья Моховой. Годами многие приезжают сюда, чтобы набрать домой вкусной родниковой воды. Порой выстраивается целая очередь из автомобилей. Но теперь все здесь занято рабочими, и к ручью не подступиться. Об этом на своей странице в соцсетях написал председатель палаты экологических организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края Павел Гудовский.

- Перерыли родник в природном заповеднике «Столбы» со стороны речки «Моховая», - пишет Гудовский. - Поступила информация, что уничтожают родник, из которого набирают родниковую водичку тысячи красноярцев. Сегодня съездил на этот объект. Да, ведутся масштабные строительные работы по благоустройству территории заповедника. На данном этапе где-то все перерыто и разломано, а отдельные участки уже благоустроены. Как поясняют рабочие, что сам родник не пострадает, а будет реконструирован для удобства населения. Большой минус заказчику и исполнителю строительных работ за то, что на участке отсутствует информационный баннер, иллюстрирующий проект, - кто заказчик и исполнитель работ.

В заповеднике сообщили, что благоустройством занимается Красноярский туристско-спортивный центр - это заказчик работ на объекте. В данный момент здесь меняют подрядчика, который вовремя не уложился в сроки контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU