«Подвезите Анатолия!» Красноярцев просят подбросить до Абакана потерявшего документы мужчину
Анатолий родом из Абакана, там живет его отец. В Красноярск приехал на заработки, устроился электриком. Но, по словам мужчины, денег ему не заплатили. Вот и остался на улице в легкой одежде не по сезону и без копейки. А сейчас еще и паспорт потерял. Видео с просьбой о помощи разместили в паблике «Наш мкр. Солнечный». Говорят, денег Анатолию не надо, нужно просто подвезти.
Подвезите Анатолия.Видео: Наш мкр. Солнечный. Красноярск
- Нужно помочь добраться ему до Абакана. Там живет его отец.Там же он сможет восстановить свои документы: паспорт и рабочие документы, - говорится в сообщении. - Он хороший электрик (это так, на будущее, может кому нужен будет работник с проживанием).
Помимо того, что у мужчины ни денег, ни документов, он в мороз остался без теплой одежды. Нужны вещи 52 размера - штаны, кофта, куртка. Можно подержанные. Обращаться в группу Солнечного
ИСТОЧНИК KP.RU