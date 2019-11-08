2019-11-08T05:16:00+03:00
Общество

«Подвезите Анатолия!» Красноярцев просят подбросить до Абакана потерявшего документы мужчину

Денег не надо - просто подвезите [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Анатолий Фото: стопкадр с видеоАнатолий Фото: стопкадр с видео
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Анатолий родом из Абакана, там живет его отец. В Красноярск приехал на заработки, устроился электриком. Но, по словам мужчины, денег ему не заплатили. Вот и остался на улице в легкой одежде не по сезону и без копейки. А сейчас еще и паспорт потерял. Видео с просьбой о помощи разместили в паблике «Наш мкр. Солнечный». Говорят, денег Анатолию не надо, нужно просто подвезти.

Подвезите Анатолия.Видео: Наш мкр. Солнечный. Красноярск

- Нужно помочь добраться ему до Абакана. Там живет его отец.Там же он сможет восстановить свои документы: паспорт и рабочие документы, - говорится в сообщении. - Он хороший электрик (это так, на будущее, может кому нужен будет работник с проживанием).

Помимо того, что у мужчины ни денег, ни документов, он в мороз остался без теплой одежды. Нужны вещи 52 размера - штаны, кофта, куртка. Можно подержанные. Обращаться в группу Солнечного

ИСТОЧНИК KP.RU

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