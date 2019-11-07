В Центральном районе Красноярска многодетные семьи получали землю для несуществующих детей
Предоставление земельных участков семьям, имеющим трех и более детей, в собственность на льготных условиях предусмотрено ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского края «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае».
Прокуратура Центрального района Красноярска проверила законность выделения земельных участков и оказалось, что землю давали по фальшивым документам несуществующих детей.
Одна якобы многодетная мама предоставила фальшивые свидетельства о рождении на трех детей, получила участок и через два месяца его продала.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Вторая мама принесла документы на двух несуществующих детей. Вопрос о ее привлечении к уголовной ответственности решается.
Распоряжения администрации города о предоставлении земельных участков опротестованы и отменены.
ИСТОЧНИК KP.RU