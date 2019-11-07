В Центральном районе Красноярска многодетные семьи получали землю для несуществующих детей

СЕГОДНЯ 14:52 2019-11-07T14:52:17+03:00

Земля в Центральном районе Красноярска тянет на мошенничество в крупном размере. Фото: Мария ЛЕНЦ

И тут же ее продавали

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Предоставление земельных участков семьям, имеющим трех и более детей, в собственность на льготных условиях предусмотрено ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского края «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае».

Прокуратура Центрального района Красноярска проверила законность выделения земельных участков и оказалось, что землю давали по фальшивым документам несуществующих детей.

Одна якобы многодетная мама предоставила фальшивые свидетельства о рождении на трех детей, получила участок и через два месяца его продала.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Вторая мама принесла документы на двух несуществующих детей. Вопрос о ее привлечении к уголовной ответственности решается.

Распоряжения администрации города о предоставлении земельных участков опротестованы и отменены.

ИСТОЧНИК KP.RU