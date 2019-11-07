2019-11-07T14:52:17+03:00
Происшествия

В Центральном районе Красноярска многодетные семьи получали землю для несуществующих детей

И тут же ее продавали
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Земля в Центральном районе Красноярска тянет на мошенничество в крупном размере.Земля в Центральном районе Красноярска тянет на мошенничество в крупном размере.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Предоставление земельных участков семьям, имеющим трех и более детей, в собственность на льготных условиях предусмотрено ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского края «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае».

Прокуратура Центрального района Красноярска проверила законность выделения земельных участков и оказалось, что землю давали по фальшивым документам несуществующих детей.

Одна якобы многодетная мама предоставила фальшивые свидетельства о рождении на трех детей, получила участок и через два месяца его продала.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Вторая мама принесла документы на двух несуществующих детей. Вопрос о ее привлечении к уголовной ответственности решается.

Распоряжения администрации города о предоставлении земельных участков опротестованы и отменены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае разбился в ДТП артист Минусинского драмтеатра, момент его гибели попал на видео
В Красноярском крае у депутата и его жены отобрали две квартиры в Сочи
ВТБ Лизинг повышен национальный кредитный рейтинг
«Равняйтесь на старшего!». В Туве сняли ролик о визите министра обороны Сергея Шойгу
На чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске уже продали 70% билетов
В деревне Петропавловке Курагинского района впервые появилась школа
Выплаты завершены. Семьи погибших и пострадавших при прорыве дамбы в Курагинском районе получили материальную помощь
«Надо было пить валерьянку»: Андрей Малахов объяснил неудачу своей программы про прорыв дамбы в Курагинском районе
Каждый третий житель Красноярского края привит от гриппа
Красноярскэнергосбыт больше не принимает показания через отделения Почты России в Красноярске
В Красноярске продолжат расчищать просеки для линий электропередачи
В красноярской «Школе жизни» детей учат ставить палатку и не бояться собак
В Хакасии за убийство 4-летнего ребенка будут судить отчима
В Железногорске мужчина угрожал взорвать завод, где делают спутники