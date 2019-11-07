В Красноярском крае разбился в ДТП артист Минусинского драмтеатра, момент его гибели попал на видео..

СЕГОДНЯ 13:40 2019-11-07T13:40:19+03:00

ДТП произошло на трассе под Минусинском [видео]

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Под Минусинском в ДТП трагически погиб актёр Минусинского драмтеатра Виктор Бубенков, об этом сообщает ИА Запад 24.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в минувший понедельник, 4 ноября, на 1 километре автодороги "Минусинск - Большая Ничка - Жерлык".

64-летний Виктор Бубенков, управляя автомобилем "Лифан", ехал со стороны села Солдатово в сторону Минусинска.

Момент трагедии остался на автовидеорегистраторе погибшего актёра. На кадрах видно, что машина пересекает сплошную линию, выезжает на встречную полосу и водитель теряет управление.

От полученных Виктор Петрович скончался на месте. Коллеги погибшего Виктора Бубенкова на официальном сайте театра выражают глубокую скорбь и искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Виктор Бубенков окончил режиссерский факультет Кемеровского государственного института искусств (1976) и Свердловский государственный театральный институт.

Работал в Абаканском русском драматическом театре им. М.Ю.Лермонтова, 18 лет был директором Нижнетагильского театра, в последние годы - актёр Минусинского драматического театра.

В декабре Виктору Петровичу исполнилось бы 65 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU