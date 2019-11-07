В Красноярском крае разбился в ДТП артист Минусинского драмтеатра, момент его гибели попал на видео
Под Минусинском в ДТП трагически погиб актёр Минусинского драмтеатра Виктор Бубенков, об этом сообщает ИА Запад 24.
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в минувший понедельник, 4 ноября, на 1 километре автодороги "Минусинск - Большая Ничка - Жерлык".
64-летний Виктор Бубенков, управляя автомобилем "Лифан", ехал со стороны села Солдатово в сторону Минусинска.
Момент трагедии остался на автовидеорегистраторе погибшего актёра. На кадрах видно, что машина пересекает сплошную линию, выезжает на встречную полосу и водитель теряет управление.
От полученных Виктор Петрович скончался на месте. Коллеги погибшего Виктора Бубенкова на официальном сайте театра выражают глубокую скорбь и искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Виктор Бубенков окончил режиссерский факультет Кемеровского государственного института искусств (1976) и Свердловский государственный театральный институт.
Работал в Абаканском русском драматическом театре им. М.Ю.Лермонтова, 18 лет был директором Нижнетагильского театра, в последние годы - актёр Минусинского драматического театра.
В декабре Виктору Петровичу исполнилось бы 65 лет.
В Красноярском крае разбился в ДТП артист Минусинского драмтеатра, момент его гибели попал на видео..
ИСТОЧНИК KP.RU