В Красноярском крае у депутата и его жены отобрали две квартиры в Сочи

СЕГОДНЯ 12:38 2019-11-07T12:38:55+03:00

Они не смогли подтвердить свои доходы

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Ежегодно госслужащие и депутаты должны предоставить декларацию о доходах за год. И это не простая формальность, все данные проверяются. Что еще раз подтверждает история ачинского депутата и его жены.

Прокурорская проверка их деклараций показала: в 2017 году депутат и его супруга купили две квартиры в Сочи общей стоимостью 9,8 млн. рублей, что значительно превышало совокупный доход семьи за 2014, 2015 и 2016 годы (почти на 4,8 млн. рублей).

Ответчики попытались защитить свое имущество и предоставили два договора дарения на суммы 3 и 5 миллионов рублей. Однако проверка установила, что у дарителя не было финансовой возможности сделать такие дорогие подарки.

Прокурор направил в суд заявление о взыскании с депутата в доход государства суммы, эквивалентной стоимости части спорной квартиры, и обращении в доход государства квартиры, приобретенной супругой депутата.

По решению Ачинского городского прокурора с депутата взыскано около 3,5 млн. рублей. Квартира, принадлежащая его супруге, обращена в доход Российской Федерации.

Красноярский краевой суд оставил это решение без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU