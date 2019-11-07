«Равняйтесь на старшего!». В Туве сняли ролик о визите министра обороны Сергея Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу для Тувы – и пример для подражания, и повод для большой гордости. Родину не забывает, прилетает и по делам и в отпуск.
На этот раз министр побывал в новом военном городке, где осмотрел первый жилой дом для военнослужащих. На очереди сдача в эксплуатацию еще четырех домов на 360 квартир. Планируется, что все жилые помещения будут полностью меблированы и оборудованы бытовой техникой.
Также Сергей Шойгу осмотрел бронеавтомобили спецназначения «Тигр-М СпН», самоходные орудия и т.д
Рабочая инспекция продолжилась неофициальной частью: Сергей Шойгу принял участие в открытии универсального спорткомплекса «Субедей» в Кызыле. Его построили еще в 2007 году, но в 2017 году надувной купол над спортивной площадкой обрушился во время грозы. Два года здание перестраивали, сделали стационарный купол. По сути, строили заново.
О визите Сергей Шойгу в Кызыл сняли ролик, который выложил на своей страничке глава республики Шолбан Кара-оол. Ролик заканчивается призывом: «Равняйтесь на старшего!»
Равняйтесь на старшего! . В Туве сняли ролик и визите министра обороны Сергея Шойгу.
ИСТОЧНИК KP.RU