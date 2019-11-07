2019-11-07T11:02:50+03:00
Спорт

На чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске уже продали 70% билетов

Это будут не только соревнования, но и большой праздник для красноярцев
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Универсиада показал, что интерес к фигурному катанию в нашем городе огромный!Универсиада показал, что интерес к фигурному катанию в нашем городе огромный!Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 24 по 29 декабря в "Платинум Арене". Участие в нем примут 90 спортсменов (в одиночном катании – не более 18 мужчин и 18 женщин, в парном катании – не более 12 пар, в танцах на льду – не более 15 пар). В их числе – звезды сборной страны.

Интерес огромный, уже продано более 70 процентов билетов. На трибунах спортсменов поддержат 28 тысяч зрителей. Наибольшим спросом пользуются билеты на женское одиночное катание, поскольку в Красноярск приедут самые сильные российские фигуристки. Трансляцию соревнований будет вести Первый канал.

Церемония открытия чемпионата пройдёт вечером первого соревновательного дня – 26 декабря в 19.15. В последний день чемпионата состоятся показательные выступления фигуристов.

Для жителей города это будет еще и большой праздник! В культурной программе чемпионата более 70 событий. Основная часть мероприятий пройдет в главных фан-зонах чемпионата России – на Театральной площади и острове Татышев. Здесь будут работать ледовые катки, городские ёлки, "Белая ярмарка", различные фотозоны и фотовыставки. На верхнем ярусе Театральной площади организуют трансляцию соревнований на большом экране. На нижнем ярусе – фестиваль "Волшебный лёд Сибири".

В красноярских театрах будут идти самые яркие премьеры этого года, спектакли – лауреаты или номинанты "Золотой маски". В краевой филармонии пройдут концерты Красноярского академического симфонического и Красноярского филармонического русского оркестров. Учитывая, что чемпионат пройдет в предновогодние дни, настроение также будет создавать световое оформление основных городских объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае у депутата и его жены отобрали две квартиры в Сочи
ВТБ Лизинг повышен национальный кредитный рейтинг
«Равняйтесь на старшего!». В Туве сняли ролик о визите министра обороны Сергея Шойгу
В деревне Петропавловке Курагинского района впервые появилась школа
Выплаты завершены. Семьи погибших и пострадавших при прорыве дамбы в Курагинском районе получили материальную помощь
«Надо было пить валерьянку»: Андрей Малахов объяснил неудачу своей программы про прорыв дамбы в Курагинском районе
Каждый третий житель Красноярского края привит от гриппа
Красноярскэнергосбыт больше не принимает показания через отделения Почты России в Красноярске
В Красноярске продолжат расчищать просеки для линий электропередачи
В красноярской «Школе жизни» детей учат ставить палатку и не бояться собак
В Хакасии за убийство 4-летнего ребенка будут судить отчима
В Железногорске мужчина угрожал взорвать завод, где делают спутники