На чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске уже продали 70% билетов

СЕГОДНЯ 11:02 2019-11-07T11:02:50+03:00

Это будут не только соревнования, но и большой праздник для красноярцев

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Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 24 по 29 декабря в "Платинум Арене". Участие в нем примут 90 спортсменов (в одиночном катании – не более 18 мужчин и 18 женщин, в парном катании – не более 12 пар, в танцах на льду – не более 15 пар). В их числе – звезды сборной страны.

Интерес огромный, уже продано более 70 процентов билетов. На трибунах спортсменов поддержат 28 тысяч зрителей. Наибольшим спросом пользуются билеты на женское одиночное катание, поскольку в Красноярск приедут самые сильные российские фигуристки. Трансляцию соревнований будет вести Первый канал.

Церемония открытия чемпионата пройдёт вечером первого соревновательного дня – 26 декабря в 19.15. В последний день чемпионата состоятся показательные выступления фигуристов.

Для жителей города это будет еще и большой праздник! В культурной программе чемпионата более 70 событий. Основная часть мероприятий пройдет в главных фан-зонах чемпионата России – на Театральной площади и острове Татышев. Здесь будут работать ледовые катки, городские ёлки, "Белая ярмарка", различные фотозоны и фотовыставки. На верхнем ярусе Театральной площади организуют трансляцию соревнований на большом экране. На нижнем ярусе – фестиваль "Волшебный лёд Сибири".

В красноярских театрах будут идти самые яркие премьеры этого года, спектакли – лауреаты или номинанты "Золотой маски". В краевой филармонии пройдут концерты Красноярского академического симфонического и Красноярского филармонического русского оркестров. Учитывая, что чемпионат пройдет в предновогодние дни, настроение также будет создавать световое оформление основных городских объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU