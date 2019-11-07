2019-11-07T10:42:01+03:00
Общество

Выплаты завершены. Семьи погибших и пострадавших при прорыве дамбы в Курагинском районе получили материальную помощь

Об этом сообщает министерство социальной политики Красноярского края
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Несмотря на все усилия спасателей, троих так и не удалось найти.Несмотря на все усилия спасателей, троих так и не удалось найти.Фото: ИВАНОВА Диана
Изменить размер текста:

Практически сразу после трагедии в Курагинском районе 19 октября, когда при прорве дамбы в золотодобывающей артели «Сисим» погибли 17 человек и трое пропали без вести, губернатор Красноярского края объявил, что все пострадавшие получат адресную помощь из резервного фонда.

Сотрудники министерства социальной политики собрали необходимые пакеты документов по всем погибшим и пострадавшим золотодобытчикам, установили наследников.

7 семей погибших уже получили выплаты в размере одного миллиона рублей. По 100-200 тысяч рублей получили 15 пострадавших в состоянии средней степени тяжести и 4 человека в легкой степени тяжести.

В ближайшее время семьи 10 погибших и 3 пропавших без вести вахтовиков получат по одному миллиону и по пятьсот тысяч рублей соответственно. Также будут произведены выплаты в 100-200 тысяч рублей (в зависимости от причиненного ущерба здоровью) 4 пострадавшим рабочим.

Кроме этого, родственники погибших, имеющих право на получение страхового обеспечения, получат по миллиону рублей от регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Напомним, «Комсомольская правда»-Красноярск следила за трагедией на реке Сейба буквально с первых часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Прорыв дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае. погибли люди»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае у депутата и его жены отобрали две квартиры в Сочи
ВТБ Лизинг повышен национальный кредитный рейтинг
«Равняйтесь на старшего!». В Туве сняли ролик о визите министра обороны Сергея Шойгу
На чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске уже продали 70% билетов
В деревне Петропавловке Курагинского района впервые появилась школа
«Надо было пить валерьянку»: Андрей Малахов объяснил неудачу своей программы про прорыв дамбы в Курагинском районе
Каждый третий житель Красноярского края привит от гриппа
Красноярскэнергосбыт больше не принимает показания через отделения Почты России в Красноярске
В Красноярске продолжат расчищать просеки для линий электропередачи
В красноярской «Школе жизни» детей учат ставить палатку и не бояться собак
В Хакасии за убийство 4-летнего ребенка будут судить отчима
В Железногорске мужчина угрожал взорвать завод, где делают спутники