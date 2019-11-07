Выплаты завершены. Семьи погибших и пострадавших при прорыве дамбы в Курагинском районе получили материальную помощь

СЕГОДНЯ 10:42 2019-11-07T10:42:01+03:00

Несмотря на все усилия спасателей, троих так и не удалось найти. Фото: ИВАНОВА Диана

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Практически сразу после трагедии в Курагинском районе 19 октября, когда при прорве дамбы в золотодобывающей артели «Сисим» погибли 17 человек и трое пропали без вести, губернатор Красноярского края объявил, что все пострадавшие получат адресную помощь из резервного фонда.

Сотрудники министерства социальной политики собрали необходимые пакеты документов по всем погибшим и пострадавшим золотодобытчикам, установили наследников.

7 семей погибших уже получили выплаты в размере одного миллиона рублей. По 100-200 тысяч рублей получили 15 пострадавших в состоянии средней степени тяжести и 4 человека в легкой степени тяжести.

В ближайшее время семьи 10 погибших и 3 пропавших без вести вахтовиков получат по одному миллиону и по пятьсот тысяч рублей соответственно. Также будут произведены выплаты в 100-200 тысяч рублей (в зависимости от причиненного ущерба здоровью) 4 пострадавшим рабочим.

Кроме этого, родственники погибших, имеющих право на получение страхового обеспечения, получат по миллиону рублей от регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Напомним, «Комсомольская правда»-Красноярск следила за трагедией на реке Сейба буквально с первых часов.

ИСТОЧНИК KP.RU