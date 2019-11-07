2019-11-07T09:43:22+03:00
Здоровье

Каждый третий житель Красноярского края привит от гриппа

Сделать прививку еще не поздно и сейчас
Татьяна РЯБИНИНА
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Болеть или прививаться?Болеть или прививаться?Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сейчас в Красноярском крае пока нет эпидемии гриппа и ОРВИ, и это означает, что прививку сделать еще не поздно.

Роспотребнадзор Красноярского края приводит данные по вакцинации на 1 ноября: уже привито 962 737 человек, из которых 264748 детей, что составляет 35,4% от населения края. Основная доля - вакцина, приобретенная за счет средств федерального бюджета (привито 918 972 человека), за счет средств работодателей и личных средств граждан привито 44 665 человек.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают:

- Вакцина защищает от серьезнейших осложнений гриппа: пневмонии, менингита, отита, бронхита, а самое главное – от летального исхода.

- Гриппозная прививка не защищает от других острых респираторных заболеваниях: парагрипп, аденовирусы и прочие. Здесь необходимо принимать витамины, препараты, повышающие иммунитет, противовирусные препараты (по назначению врача). Важное значение имеют хорошее питание, правильный режим дня, закаливание, отказ от вредных привычек.

- Для профилактики гриппа и ОРВИ нужно включить в рацион лук, чеснок, бруснику, клюкву, сироп или напиток из плодов шиповника. Полезны хрен, редька, фасоль. Нужно увлажнять воздух в квартире, поскольку теплый и сухой воздух высушивает слизистую, делает ее беззащитной перед инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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