Красноярскэнергосбыт больше не принимает показания через отделения Почты России в Красноярске

СЕГОДНЯ 09:19 2019-11-07T09:19:05+03:00

Самый быстрый и удобный способ - передача показаний через личный кабинет на сайте Красноярскэнергосбыта. Впрочем, есть и другие варианты! Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

На почте красноярцы писали показания на бланке и опускали их в специальные ящики.

Понятно, что доставка бланков из почтовых отделений, перенос в базу данных показаний, заполненных вручную, занимал несколько дней. Только в Красноярске этим занимались до 40 сотрудников компании. Это долго, неэффективно и задерживает сроки печати и доставки квитанций жителям города.

«При этом из-за трудночитаемого почерка или некорректного заполнения данных отбраковывается значительная часть показаний, переданных таким способом», - прокомментировала заместитель исполнительного директора по реализации ПАО «Красноярскэнергосбыт» Юлия Смирнова.

Ежемесячно показания через почтовые отделения передавали от 18 до 21 тысяч красноярцев. В основном это пожилые люди, для которых наиболее вероятной альтернативой станет передача показаний по телефону. Поэтому энергосбытовая компания увеличивает постоянный штат операторов контактного центра, а также количество сотрудников, привлекаемых к приему показаний в пиковый период. Так, в ноябре на линию в пиковые дни выйдет до 100 человек вместо обычных 56-60.

Жители других населенных пунктов Красноярского края по-прежнему смогут передавать показания через отделения Почты России. Это связано с тем, что в малых населенных пунктах зачастую нет доступа к удобным альтернативным способам – через интернет-сервисы и терминалы.

Клиентам, владеющим доступ к интернету, Красноярскэнергосбыт предлагает воспользоваться для передачи показаний личным кабинетом на сайте компании, мессенджером Viber, электронной почтой, также можно воспользоваться платежными терминалами «CITYPAY» и «Платежка». Для тех, кто не является пользователями сети Интернет, наиболее удобными способами являются телефонный звонок и SMS-сообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU