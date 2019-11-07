2019-11-07T08:45:34+03:00
Экономика

В Красноярске продолжат расчищать просеки для линий электропередачи

Охранные зоны ЛЭП должны быть безопасными
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото предоставлено пресс-службой "Россети Сибирь".Фото предоставлено пресс-службой "Россети Сибирь".
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В период зимних холодов, при низких температурах, сильном снегопаде и порывистом ветре ветви деревьев могут задевать линии электропередачи и провоцировать нарушение электроснабжения. Кроме того, высокие деревья в охранной зоне ЛЭП повышают угрозу пожаров и электротравматизма находящихся поблизости людей.

Чтобы электроснабжение было безопасным и без перебоев, вдоль ЛЭП предусмотрены охранные зоны. Их размеры определены законом, зависят от класса напряжения ЛЭП и достигают 20 метров от крайнего кабеля. Так, на ЛЭП напряжением ниже 1 кВ охранная зона составляет 2 м; 1-20 кВ — 10 м; 35 кВ — 15 м; 110 кВ — 20 м.

Расчистка просек является обязанностью Красноярского филиала компании «Россети Сибирь» и находится на постоянном контроле Министерства энергетики РФ и Ростехнадзора.

В то же время такая работа не должна наносить ущерб эстетическому оформлению города. Поэтому во всех возможных случаях компания будет стремиться отказаться от вырубки деревьев и ограничиться декоративной подрезкой.

В Красноярске работа по расчистке просек будет проводиться в ближайшие два месяца во всех районах города.

Единый контакт-центр "Россети Сибирь": 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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