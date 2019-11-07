В красноярской «Школе жизни» детей учат ставить палатку и не бояться собак

СЕГОДНЯ 08:30 2019-11-07T08:30:03+03:00

А также другим бытовым навыкам и действиям в различных ситуациях

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Необычную школу открыли в обычной школе №45 на Пашенном. субботние уроки заменили на необычные занятия. Здесь учатся в обязательном порядке пять дней в неделю, но по субботам школа тоже открыта. Ученики могут посещать один из трёх классов на выбор – инженерный, креативный и класс навыков жизни.

Только в субботу их не делят по возрастам и не заставляют приходить. Самый необычный класс – «Школа жизни. Ребята учатся правильно «читать» квитанции на оплату жилищных услуг, им показывают, как ставить палатку, разводить костёр и запекать картошку разными способами. А еще ребята учатся обращаться с животными и, особенно, с агрессивными собаками.

Однако самым популярным оказалось инженерное направление. Младшие смотрят видеоролики и изготавливают полезные для жизни предметы, например, накладки для обуви, которые позволят спокойно передвигаться по скользким тротуарам. Кстати, весьма актуальная вещь для нашего города. Старшие занимаются собственными проектами.

ИСТОЧНИК KP.RU