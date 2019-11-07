В Железногорске мужчина угрожал взорвать завод, где делают спутники
Мужчина угрожал взрывом на проходной предприятия "Информационные спутниковые системы имени М. Ф. Решетнева" в городе Железногорске. Об этом сообщили очевидцы закрытого предприятия и закрытого города в социальных сетях.
Тех, кто пришел на работу, не пускали, тех, кто находился на территории – эвакуировали.
Его задержали, взрывного устройства при нем не обнаружили – такова полуофициальная версия, поскольку официальных комментарием пока нет.
Однако жители города высказали и свои версии. Якобы, это студент-практикант, ему 20 лет, что на него нашло - неизвестно. Однако, наказание за такой поступок все равно будет, независимо от мотивов.
Предприятие слишком серьезное для таких «шуток». Напомним, две трети орбитальной группировки России - это спутники разработки и производства ИСС.АО "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева. Это крупнейшая российская компания, создающая космические аппараты связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии.
ИСТОЧНИК KP.RU