2019-11-07T06:49:55+03:00
Происшествия

В Железногорске мужчина угрожал взорвать завод, где делают спутники

Сотрудников предприятия эвакуировали
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото: "ЧПЖ | ЧП Железногорск", ВКФото: "ЧПЖ | ЧП Железногорск", ВК
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Мужчина угрожал взрывом на проходной предприятия "Информационные спутниковые системы имени М. Ф. Решетнева" в городе Железногорске. Об этом сообщили очевидцы закрытого предприятия и закрытого города в социальных сетях.

Тех, кто пришел на работу, не пускали, тех, кто находился на территории – эвакуировали.

Его задержали, взрывного устройства при нем не обнаружили – такова полуофициальная версия, поскольку официальных комментарием пока нет.

Однако жители города высказали и свои версии. Якобы, это студент-практикант, ему 20 лет, что на него нашло - неизвестно. Однако, наказание за такой поступок все равно будет, независимо от мотивов.

Предприятие слишком серьезное для таких «шуток». Напомним, две трети орбитальной группировки России - это спутники разработки и производства ИСС.АО "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева. Это крупнейшая российская компания, создающая космические аппараты связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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