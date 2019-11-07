В Красноярске открывается новый спортзал для художественной гимнастики
Новый спортивный зал Краевой спортивной школы по художественной гимнастике открывается сегодня, 7 ноября. Он находится в торговом комплексе «Зеленый» по адресу ул. Мужества, 10.
Напомним, краевая спортивная школа по художественной гимнастике создана в декабре 2016 года на базе краевой «Академии летних видов спорта». В ней два отделения: художественной и эстетической гимнастики.
Сейчас эту школу посещают более 600 спортсменок, от 3-летних девочек до мастеров спорта.
Сегодня тренировки воспитанниц школы проходят в разных районах нашего города и на различных объектах Всемирной зимней универсиады: многофункциональном спортивном комплексе «Сопка», в ледовом дворце «Кристалл арена», во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Теперь гимнастки смогут заниматься и в новом спортивном центре в ТК «Зеленый», который оснащен профессиональными помостами и специальным оборудованием.
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ИСТОЧНИК KP.RU