ВТБ Лизинг повышен национальный кредитный рейтинг

СЕГОДНЯ 12:00 2019-11-07T12:00:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Эксперт РА повысило кредитный рейтинг ВТБ Лизинг с ruA+ до уровня ruАА- со стабильным прогнозом. Повышение отражает тенденцию к усилению позиций компании по капиталу и рентабельности и обусловлено высоким качеством лизингового портфеля, существенной долей рынка, а также уровнем корпоративного управления.

ВТБ Лизинг специализируется на лизинге железнодорожного, авиационного, автомобильного транспорта и спецтехники. Головной офис расположен в Москве, компания имеет 60 региональных подразделений и активно наращивает объемы продаж по территории всей страны. ВТБ Лизинг занял первое место на российском рынке по новому бизнесу в сегменте железнодорожной, строительной и дорожно-строительной техники по итогам первого полугодия 2019 г. В целом по объемам нового бизнеса компания стабильно входит в топ-3 в России.

РА Эксперт отметил рост рентабельности ВТБ Лизинг. По данным МСФО, средняя ROA за 2017-2018 гг. составила 1,1%, а за первое полугодие 2019 г. – 2,6% в годовом выражении.

По итогам 9 месяцев 2019 г. чистые инвестиции в лизинг ВТБ Лизинг составили 392,7 млрд руб. (+17% к показателю аналогичного периода 2018 г.). Общий объем лизингового портфеля на 1 октября 2019 г. равнялся 575,8 млрд руб. (+10% за год). Выручка компании, согласно консолидированной отчетности, за девять месяцев 2019 г. увеличилась на 20%, до 44 млрд рублей, чистая прибыль – на 68%, до 7,6 млрд рублей по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

Реклама