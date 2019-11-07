В этом году в семьях красноярцев родилось меньше детей
Специалисты Красноярскстата подвели итоги девяти месяцев года и сравнили цифры с тем же периодом 208 года. Результаты неутешительные.
Во-первых, детей родилось меньше на 9%. Если в этом году появилось 23 044 малыша, то в прошлом их было 25 217.
В-вторых, смертность снова превысила рождаемость и в этом году население края сократилось на 3 601 человека. И это несмотря на то, что смертность сократилась на 1%. За 9 месяцев этого года в крае умерли 26 645 человек. То есть в месяц умирает около 2500 человек, а каждый день – 98…
Такая же ситуация и в соседней Хакасии: смертность превышает рождаемость.
В Туве ситуация обратная: рождаемость превышает смертность и за 9 месяцев этого года население республики выросло на 2514 человек, и это несмотря на то, что рождаемость здесь тоже сократилась на 8%.
Еще одни итоги Красноярскстат подвел по бракам и разводам. В 2019 году в Красноярском крае заключено 14 573 брака, и 7871 развод. То есть примерно половина!
По сравнению с прошлым годом браков стало меньше на 10%, но и разводов тоже меньше, на 25%.
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ИСТОЧНИК KP.RU