2019-11-07T06:12:39+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг передал клиентам более 20 тысяч автомобилей

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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По итогам девяти месяцев 2019 года ВТБ Лизинг увеличил объем нового бизнеса в сегменте легкового и грузового автотранспорта на 26% (до 37,9 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и передал клиентам более 20 тысяч автомобилей. Рост был обеспечен за счет оптимизации продуктовой линейки ВТБ Лизинг, предоставления клиентам эксклюзивных условий благодаря развитию отношений с производителями, импортёрами и поставщиками, усиления маркетинговой стратегии. Также положительной динамике способствовал позитивный рыночный тренд и программа субсидирования Министерства промышленности и торговли.

Топ-3 регионов по объему продаж за прошедший год не изменился. Первую позицию в списке занимает Москва, здесь показатель увеличился на 10% за год. На втором месте – Санкт-Петербург, на третьем – Ростов-на-Дону. Быстрее других автомобильные продажи ВТБ Лизинга росли в Кемерово, Туле и Казани. В этих городах количество переданных клиентам машин увеличилось в два раза. Также активную динамику показали Владивосток (75%), Ижевск (60,1%), Пятигорск (55,4%), Калуга (55,2%) и Пермь (48%).

В массовом сегменте топ-5 марок за год не изменился. При этом Toyota с пятого места переместилась на третье, обогнав по продажам Volkswagen и Renault. Самыми популярными марками по-прежнему остаются Lada и KIA. Наибольший рост продаж в данном сегменте по итогам девяти месяцев продемонстрировали MAZDA, Mitsubishi, Toyota ,Lada, Hyundai.

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