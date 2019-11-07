Какой будет набережная в Свердловском районе? Красноярцев просят высказать свое мнение
В Свердловском районе в этом году завершается модернизация первого участка набережной. Однако важно не только благоустроить общественные пространства, но и вдохнуть в них жизнь. Как именно это сделать, администрация города решила спросить у жителей.
До 12 ноября они могут высказать свое мнение, какие мероприятия они хотели бы посещать в новом месте отдыха на набережной.
Чтобы высказать свое мнение, нужно зарегистрироваться на платформе https://100gorodov.ru/improject-789/about
Красноярцам не очень понравилось такое предложение по двум причинам.
Несмотря на то, что процедура регистрации занимает всего несколько минут, люди не хотя оставлять свои данные на каком-то постороннем для них ресурсе, предпочитая регистрироваться через соцсети, а это в данном случае невозможно.
Вторая причина - обязательная процедура общественных слушаний вовсе не означает, что чиновники примут решение, высказанное обществом. Что уж говорить об опросах? Красноярцы считают их формальностью.
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ИСТОЧНИК KP.RU