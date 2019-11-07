Утром – дознание, вечером – духи и броши. У сотрудницы полиции из Красноярского края сразу несколько необычных хобби

СЕГОДНЯ 04:22 2019-11-07T04:22:36+03:00

Екатерина Москвина за работой в выходные дни. Фото ГУ МВД России по Красноярскому краю.

И это не просто увлечение, а защита от профессионального выгорания

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Майор полиции Екатерина Москвина служит в Отделе дознания железногорского Управления внутренних дел. В полицию она пришла после работы в филармонии, да, вот так резко поменяла сферу деятельности!

Но творчество не оставила. В числе ее хобби – парфюмерия и ювелирное искусство. А еще она делает миниатюрные цветочные композиции из полимерной глины и куклы ручной работы.

И в полиции она успела поработать на разных должностях. Когда пришла в 2001 году, начинала с должности милиционера медицинского вытрезвителя, затем служила инспектором по делам несовершеннолетних, участковым уполномоченным и дознавателем.

Параллельно с работой закончила Академию парфюмерии в Москве, училась в Институте парфюмерии г.Грасс (Франция). За несколько лет Екатерина создала девять авторских композиций, которые получили высокую оценку от профессиональных парфюмеров.

Еще одно направление – ювелирное искусство И снова обучение в столице, и снова изготовление авторских композиций, на этот раз из бронзы, серебра.

«Дочь и родные с удовольствием носят мои украшения, - говорит Екатерина, - ювелирное искусство – очень интересное занятие, позволяющее реализовать практически любые идеи».

В планах - освоить технику изготовления кукол и мягких игрушек. Первую куклу Екатерина уже сделала.

И, кстати, хобби очень помогают в работе, именно так считает сама Екатерина: «Наверное, мои увлечения помогают избежать профессионального «выгорания» - несмотря на 18 лет службы, у меня нет иммунитета к чужим бедам, каждый человек со своими проблемами важен, каждому хочется помочь».

ИСТОЧНИК KP.RU