«Детей утопили в ванне, родителей зарезали»: сестрам-убийцам из Тувы увеличили сроки

СЕГОДНЯ 17:24 2019-11-06T17:24:20+03:00

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Сестрам Данданян, которые в марте 2017 года зверски убили семью из четырех человек (в том числе двух маленьких детей) в Туве, увеличили сроки. Такое решение принял Верховный суд России, сообщил newslab.

Напомним, Рузанна и Милана Дандадян (кстати, ранее несудимые) устроили кровавую расправу в Ак-Довураке. Как выяснилось, с первой у 35-летнего Владислава, главы семьи, был роман. Когда жена Лиля уехала из дома с маленькими дочками 4-х и 6-ти лет, он пригласил сестер в гости. Распивал с ними спиртное, уснул на диване, но вдруг вернулась жена. Начался скандал…

В результате сестры зарезали сначала Лилю, потом сонного Влада. А после утопили в ванной детей – те все видели. Выжила только старшая дочка, она в ту ночь была у бабушки. В начале августа суд приговорил Рузанну к 6 годам лишения свободы, Милану – к 14. Но жителей республики возмутил такой вердикт.

- Вижу, как в социальных сетях ко мне идут обращения и вопросы по поводу приговора в адрес двух сестер, которые в Ак-Довураке жестоко обошлись с молодой семьей, - писал тогда на своей странице глава Тувы. - Мы тогда все вместе оплакивали двух малышей, которые стали невинными жертвами конфликта между взрослыми людьми. С этого момента началась непримиримая борьба с завозом в нашу республику нелегального алкоголя. Мы совместно с МВД усилили работу, по-настоящему нам стала помогать общественность. Эта борьба продолжается. А если говорить о решении суда, который вызвал вчера у людей вопросы, эмоции, неприятие, то я попрошу министра юстиции Республики Тыва досконально изучить судебный документ и оказать родным потерпевших юридическую поддержку при подаче апелляции в высшую инстанцию.

И недавно стало известно: в Верховном суде РФ пересмотрели приговор. И постановили: наказание ужесточить. Теперь Рузанна проведет в колонии общего режима 10 лет, а Милана – 19.

… Выжившая девочка из убитой семьи поступила в Кызылское президентское кадетское училище. По-отцовски очень прошу родственников не тянуть этого ребёнка в прошлое, не вовлекать ее в судебные разбирательства, дайте ей идти вперед, пусть эта девочка живет будущим», попросил глава Тувы.

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ИСТОЧНИК KP.RU