2019-11-06T16:30:06+03:00
Общество

Современную библиотеку открыли на севере Красноярского края

Еще пять таких же обещают запустить в районах до конца года
Ася ЖУКОВА
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Современную библиотеку открыли на севере Красноярского края. Фото: пресс-служба администрации Красноярского края.Современную библиотеку открыли на севере Красноярского края. Фото: пресс-служба администрации Красноярского края.
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На севере Красноярского края – в поселке Северо-Енисейский - появилась Центральная детская библиотека. Современная, модернизированная по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе администрации региона.

На ее создание из федерального бюджета выделили 5 миллионов рублей, и еще четыре - из бюджета района. Главная идея проекта: «Библиотека – центр семейного досуга».

После реконструкции обычную библиотеку не узнать! Здесь открыли четыре новые функциональные зоны. Это зал для семейного чтения, многофункциональный зал, детскую зону и творческую лабораторию с новейшим техническим оборудованием.

Тут тебе и высокоскоростной интернет, и мультимедийная зона, и 2600 новых книг, и разнообразные детские энциклопедии. Приобрели также 120 настольных игр. Интеллектуальных – для всех возрастов.

Кстати, такая же библиотека открылась на прошлой неделе в Железногорске. А к концу года подобные запустят в Уяре и Ачинске, в Иланском, в поселке Урал Рыбинского района, в селе Дзержинском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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