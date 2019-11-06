Студент СФУ рухнул с лестницы и сломал позвоночник

СЕГОДНЯ 16:15 2019-11-06T16:15:04+03:00

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Первокурсник СФУ упал с лестницы и получил тяжелые травмы. Об этом сообщает ТВК со ссылкой на собственный источник.

Все случилось в среду 6 ноября, в здании юридического института на улице Маерчака,6 примерно в три часа дня. Здесь свалился в лестничный пролет (на уровне третьего этажа) молодой парень. По словам очевидцев, у него изо рта потекла кровь. По всей видимости, от удара о пол юноша сломал позвоночник.

Свидетели произошедшего тут же вызвали врачей. И парня увезли на реанимобиле. Положение оказалось таким серьезным, что пострадавшего сразу же отправили на операционный стол.

Причина ЧП пока неясна. Одни говорят, что это несчастный случай: парень катался по перилам и не удержался. Другие считают, это не случайность, а намеренный поступок.

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ИСТОЧНИК KP.RU