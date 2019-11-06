«Труба была толщиной как фольга»: в 611 домах Красноярска завершен/продолжается капремонт

СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-06T13:26:00+03:00

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В 611 домах Красноярска завершен или продолжается капитальный ремонт. Тогда как в планах значится 676 зданий.

- Сейчас уже капитально отремонтированы и сданы в эксплуатацию 355 многоквартирных домов. Еще 256 в работе у подрядчиков, - сообщил заместитель руководителя департамента городского хозяйства Владимир Стаканов. - Получается, что из 676 домов, которые запланированы к ремонту до конца этого года, работы завершены или сейчас идут уже на 611 объектах, остальные дома либо в процессе расторговки, либо в процессе подписания контрактов и захода подрядчиков.

Капремонт в городе должен закончиться в начале декабря. Именно такой срок выставлен подрядчикам. А позднее можно только вести приемку объектов и оформлять документы.

Как же ремонтируют дома, когда на улице минус? Об этом рассказали журналистам сотрудники департамента горхозяйства. Вот 4-этажка 1962 года постройки на Красрабе. Инженерные сети здесь не ремонтировали ни разу. По словам представителя подрядчика Максима Волосовича, в результате стенки труб были толщиной с лист фольги:

В 164 красноярских многоэтажках в нынешнем году меняют трубы.Фото: Мария ЛЕНЦ

- В доме полностью заменена вся система, установлен современный индивидуальный тепловой пункт. Горячая вода теперь питьевого качества, можно в чайник наливать и экономить электроэнергию. На доме стоят датчики, которые регулируют температуру в квартирах в зависимости от погоды, чтобы люди не переплачивали.

Кстати, по плану в доме должны были отремонтировать кровлю. Но она была в хорошем состоянии, чего нельзя сказать о сетях. Вот жильцы и выбрали: надо срочно менять инженерные системы. В нынешнем году такие ремонты проводят в 164 красноярских многоэтажках. Причем в это время жильцы не сидят без тепла.

- Новую систему подрядчики монтируют как бы параллельно старой, - поясняют в департаменте горхозяйства. - А потом просто делают переключения. Именно в момент переключений жильцы могут испытывать дискомфорт, но в этом случае он минимален.

Вместо старых сетей - современные.Фото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU