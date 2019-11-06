Имеет право? Сразу два скандала с кондукторами произошли в автобусах Красноярска

СЕГОДНЯ 11:59 2019-11-06T12:00:36+03:00

Сразу два скандала с кондукторами произошло в автобусах Красноярска. На фото - другие автобусы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

- Он кондуктор, он имеет право! – водитель красноярского автобуса №60 (номер М479НТ124) бешено кричит на пассажира. А за его спиной маячит худенький подросток. Как выяснилось, это кондуктор. Сегодня, 6 ноября, сразу на двух маршрутах (кроме 60-го, это еще и 94-й) у кондукторов случились конфликты с пассажирами, сообщили в паблике ЧП – Красноярск.

Здесь же выложили видео. На первом сняли разборки водителя 60-го с мужчиной, ехавшем в его автобусе. Оказалось, перепалке предшествовала потасовка.

- Дело было так: кондуктор на 60-м маршруте попросил пассажира показать билет, - рассказывают очевидцы. - Тот оказался, мол, едет давно и проезд оплатил. Тогда кондуктор стал кричать и несколько раз ударил пассажира по голове. А потом подключился и водитель - начал наводить порядки.

Конечно, кондуктор не прав, считает большинство пользователей. Но в чем была проблема, пассажиру трудно предъявить билет?

Конфликт в автобусе №60 06.11.2019 Красноярск. Видео: ЧП - Красноярск

И второй случай.

- Пассажир попытался всучить кондуктору 94-го этакий «проездной» - 5-тысячную купюру, - говорят свидетели. – В ответ женщина давай возмущаться: сдачи нет. Пусть выходит! Но, в конце концов, деньги нашла.

Здесь тоже мнения разделились.

- Для таких продуманчиков у кондукторов должен был спецмешок с «десятиками» – на 4974 рубля, - уверены одни.

- А что, 5-тысячная купюра – это не деньги? Нет сдачи – это проблема перевозчика, а не пассажира, заявляют другие.

А вы как думаете?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«НЕбедные дети»: в Красноярске кондуктор хотела высадить на мороз двух школьников из-за 5000 купюры

- Каких детей я выгнать хотела? Вы видели, как они себя ведут? – блондинка-кондуктор лет сорока пяти возмущалась на весь автобус.

- Они вам дали пять тысяч! Дети хотят с вами рассчитаться, в чем проблема?

- Вы прикалываетесь или чо?! – продолжала бушевать женщина. – Я пяти тысяч и за день не собираю! (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU