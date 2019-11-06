2019-11-06T11:01:38+03:00
Общество

7 ноября в двух районах Красноярска отключат холодную воду

Делаем запасы!
Ася ЖУКОВА
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7 ноября в двух районах Красноярска отключат холодную воду.7 ноября в двух районах Красноярска отключат холодную воду.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В четверг, 7 ноября, два района Красноярска останутся без холодной воды. Ее отключат на нескольких улицах Октябрьского и Железнодорожного, предупреждает «КрасКом». Это необходимо для того, чтобы врезать задвижку и новый участок трубопровода в районе нового дома на улице Кецховели,20.

Холодной воды не будет с 9 утра до 7 вечера по адресам:

- Ладо Кецховели, 17А, 18А, 22А, 65А, 67к.1, 67к.2, 67 стр.3;

- Пушкина, 9, 11, 22а, 28, 32;

- Сопочная, 36, ,36А;

- Советская,35, 41В, 41, 41Б;

- Ленина,216, 221А;

А также в Николаевке (частные дома):

- Карла Маркса, 187-219;

- Ленина, 179-213;

- Советская, 5-33;

- Марата, 6-30;

-Бограда,143-115;

- Пушкина, Парадовского, Либкнехта, Кецховели, Гоголя, Сопочная, Красной Армии; 3-й Гремячий переулок.

Маршруты и график подвоза воды:

Маршрут 1

Пушкина, 22А с 13:00-13:30;

Пушкина, 32 с 13:30-14:00;

Кецховели, 17А с 14:00-14:30;

Сопочная, 36 с 14:30-15:00;

Кецховели, 65А с 15:00-15:30;

Кецховели, 67к.1 с 15:30-16:00.

Маршрут 2

Сопочная, 22 с 13:00-13:30;

Гоголя, 20 с 13:30-14:00;

Бограда — Парадовского с 14:00-14:30;

Гоголя, 41 — Марата, 27 с 14:30-15:00;

Советская, 27 с 15:00-15:30;

Карла Либкнехта, 17 с 15:30-16:00;

Ленина, 180, 200 с 16:00-16:30;

Красной Армии, 99 с 16:30-17:00.

Дополнительная информация о сроках и графике подвоза – по номеру центральной диспетчерской службы «КрасКом»: 211-39-63.

ИСТОЧНИК KP.RU

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