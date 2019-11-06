7 ноября в двух районах Красноярска отключат холодную воду
В четверг, 7 ноября, два района Красноярска останутся без холодной воды. Ее отключат на нескольких улицах Октябрьского и Железнодорожного, предупреждает «КрасКом». Это необходимо для того, чтобы врезать задвижку и новый участок трубопровода в районе нового дома на улице Кецховели,20.
Холодной воды не будет с 9 утра до 7 вечера по адресам:
- Ладо Кецховели, 17А, 18А, 22А, 65А, 67к.1, 67к.2, 67 стр.3;
- Пушкина, 9, 11, 22а, 28, 32;
- Сопочная, 36, ,36А;
- Советская,35, 41В, 41, 41Б;
- Ленина,216, 221А;
А также в Николаевке (частные дома):
- Карла Маркса, 187-219;
- Ленина, 179-213;
- Советская, 5-33;
- Марата, 6-30;
-Бограда,143-115;
- Пушкина, Парадовского, Либкнехта, Кецховели, Гоголя, Сопочная, Красной Армии; 3-й Гремячий переулок.
Маршруты и график подвоза воды:
Маршрут 1
Пушкина, 22А с 13:00-13:30;
Пушкина, 32 с 13:30-14:00;
Кецховели, 17А с 14:00-14:30;
Сопочная, 36 с 14:30-15:00;
Кецховели, 65А с 15:00-15:30;
Кецховели, 67к.1 с 15:30-16:00.
Маршрут 2
Сопочная, 22 с 13:00-13:30;
Гоголя, 20 с 13:30-14:00;
Бограда — Парадовского с 14:00-14:30;
Гоголя, 41 — Марата, 27 с 14:30-15:00;
Советская, 27 с 15:00-15:30;
Карла Либкнехта, 17 с 15:30-16:00;
Ленина, 180, 200 с 16:00-16:30;
Красной Армии, 99 с 16:30-17:00.
Дополнительная информация о сроках и графике подвоза – по номеру центральной диспетчерской службы «КрасКом»: 211-39-63.
ИСТОЧНИК KP.RU