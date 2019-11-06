2019-11-06T08:52:14+03:00
Общество

Дорогу Красноярск – Элита расширят до четырех полос

Завершить реконструкцию планируют в 2022-м году
Ася ЖУКОВА
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Дорогу Красноярск – Элита расширят до четырех полос.Дорогу Красноярск – Элита расширят до четырех полос.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Автодорогу Красноярск – Элита собираются расширить до четырех полос. Как сообщили в пресс-службе администрации края, работы начнутся в 2021-м и завершатся в 2022-м году.

Кроме расширения, на всем протяжении дороги (а это 8 километров) установят барьерное ограждение – для разделения потоков. Таким образом будет увеличена пропускная способность магистрали и повышена безопасность движения.

Также на пересечениях с дорогами Минино – Бугачево и Еловая – станция Минино устроят кольцевые развязки. На дороге появятся новые светильники, а еще обещают проложить дорожки для пешеходов.

На реконструкцию (она пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») выделено около миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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