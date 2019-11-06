Дорогу Красноярск – Элита расширят до четырех полос
Автодорогу Красноярск – Элита собираются расширить до четырех полос. Как сообщили в пресс-службе администрации края, работы начнутся в 2021-м и завершатся в 2022-м году.
Кроме расширения, на всем протяжении дороги (а это 8 километров) установят барьерное ограждение – для разделения потоков. Таким образом будет увеличена пропускная способность магистрали и повышена безопасность движения.
Также на пересечениях с дорогами Минино – Бугачево и Еловая – станция Минино устроят кольцевые развязки. На дороге появятся новые светильники, а еще обещают проложить дорожки для пешеходов.
На реконструкцию (она пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») выделено около миллиарда рублей.
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В Красноярске со 2 ноября до 15 апреля будет закрыт проезд в районе полка ДПС. Это участок от улицы Брянская, 23 «а» до улицы Писарева, 1. Сообщение об ограничении опубликовано на сайте городской администрации (Подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU