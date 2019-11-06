Попавшего в фотоловушку «единорога» показали в нацпарке Красноярского края

СЕГОДНЯ 06:29 2019-11-06T06:29:49+03:00

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На юге Красноярского края в фотоловушку попал «единорог», Увы, никакой интриги, это самец косули с одним рогом. Снимок показали сотрудники национального парка «Шушенский бор».

Не так давно в горном лесничестве поставили новый фоторегистратор – взамен прежнего, украденного браконьерами. В его объектив уже угодили маралы и сибирские косули. Животные являются утром и ночью полакомиться оставленной для них солью.

Новый прибор успел сделать и необычный снимок. С тем самым «единорогом». Инспекторы предположили: самец косули просто раньше времени сбросил на зиму рога. Хотя обычно такое случается в ноябре или декабре. Но есть и другая версия: олень потерял рог, сражаясь с соперником за самку. Время гона в Западном Саяне как раз продолжается с лета до октября.

В единорогах косуля проходит недолго. Совсем скоро самец сбросит и второй рог. А весной у него отрастут новые.

ИСТОЧНИК KP.RU