2019-11-06T06:29:49+03:00
Общество

Попавшего в фотоловушку «единорога» показали в нацпарке Красноярского края

Его заметили в «Шушенском бору»
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Попавшего в фотоловушку «единорога» показали в нацпарке Красноярского края. Фото: Шушенский бор.Попавшего в фотоловушку «единорога» показали в нацпарке Красноярского края. Фото: Шушенский бор.
Изменить размер текста:

На юге Красноярского края в фотоловушку попал «единорог», Увы, никакой интриги, это самец косули с одним рогом. Снимок показали сотрудники национального парка «Шушенский бор».

Не так давно в горном лесничестве поставили новый фоторегистратор – взамен прежнего, украденного браконьерами. В его объектив уже угодили маралы и сибирские косули. Животные являются утром и ночью полакомиться оставленной для них солью.

Новый прибор успел сделать и необычный снимок. С тем самым «единорогом». Инспекторы предположили: самец косули просто раньше времени сбросил на зиму рога. Хотя обычно такое случается в ноябре или декабре. Но есть и другая версия: олень потерял рог, сражаясь с соперником за самку. Время гона в Западном Саяне как раз продолжается с лета до октября.

В единорогах косуля проходит недолго. Совсем скоро самец сбросит и второй рог. А весной у него отрастут новые.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дорогу Красноярск – Элита расширят до четырех полос
Из Красноярского края больше уезжают, чем приезжают
Заверните одного! В Норильске дерзкие песцы зачастили из тундры к людям
Состояние критическое. Старый коллектор в Зеленой Роще отремонтируют почти за миллиард
В Красноярском крае изучат протестный потенциал молодежи
В Хакасии в коллекторе теплотрассы обнаружили трупы двух мужчин
Трех коз и собаку заморила голодом насмерть: жительницу Канска обвиняют в жестоком обращении с животными
В Хакасии закрывается еще один детский дом
Красноярец просит скидочные карты у соседей в очереди в супермаркете ради общения
В Красноярске пьяный пассажир в ответ на неприличный жест разбил окно автобуса бутылкой шампанского
В Красноярске открылся новый сквер – Калининский
В Хакасии отец расчленил сына и после покончил с собой
Красноярск стал пятым по качеству жизни среди городов-миллионников в России
Прыгнул в траншею за сапогом и погиб: в Красноярском крае устанавливают причины смерти 17-летнего подростка
Перекрытие дорог на 7 ноября 2019 года в Красноярске: список, схема перекрытия во время демонстрации
На благоустройство правобережной набережной в Красноярске понадобится еще 140 миллионов рублей
Жители Красноярского края выбирают лучших врачей
Красноярцам рассказали, как можно устроиться на зарплату от 100 тысяч и выше
Регламент взаимодействия министерства здравоохранения и краевой полиции по работе с бездомными
В столице Хакасии школьница погибла под колесами элитной иномарки
В Красноярском крае директора дисквалифицировали на год за долги по зарплате
В Красноярске стартует турнир имени Елены Наймушиной