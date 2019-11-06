СЕГОДНЯ 06:08 2019-11-06T06:08:12+03:00

Из Красноярского края больше уезжают, чем приезжают. Фото: Красноярскстат.

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Из Красноярского края уезжает больше людей, чем приезжает. К таким выводам пришли в пресс-службе Красноярскстата.

Проанализировав данные за девять месяцев 2019 года, специалисты пришли вот к каким выводам. Итак, с января по сентябрь миграционная убыль населения составила 3 719 человек.

Все потому, что в край прибыли 87 978, а уехали 91 697 человек. Примечательно, что количество приехавших на 7,6 процента меньше, чем за такой же период предыдущего года.

Тоже самое с теми, кто выбыл. Их меньше на 5,6 процента. Причем из других регионов России к нам переселились 25 103 человека, из-за рубежа 11 854.

Уехали же за границу 10 569 человек, а в другие края и области России 30 107. Местожительство внутри края сменили 51 021 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU