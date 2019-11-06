2019-11-06T05:49:13+03:00
Общество

Заверните одного! В Норильске дерзкие песцы зачастили из тундры к людям

И стали героями видеороликов [видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
В Норильске песцы зачастили из тундры к людям. На фото - смелый песец с Ямала. Фото: скрин видео Ильдар Биктимиров.В Норильске песцы зачастили из тундры к людям. На фото - смелый песец с Ямала. Фото: скрин видео Ильдар Биктимиров.
Изменить размер текста:

Это какой-то… песец! И еще один, и еще. В Норильске Красноярского края белоснежные зверьки зачастили из тундры к людям, сообщили в паблике Норильск not today. Как ручные, поражаются горожане. Кажется, маленькие хищники вообще страх потеряли – позируют себе на камеру. Так, в группе Норильск not today появились сразу несколько «песцовых» роликов.

На одном зверек выпрыгивает на дорогу и несется перед машиной. Причем не убегает в течение нескольких минут – будто соревнуется в скорости.

На другом песец является прямо в промзону. И расхаживает рядом с техникой и рабочими. Его даже подзывают свистом, как собаку. Правда, животное всякий раз предусмотрительно отбегает на пару метров.

Может, пора одомашнить? . Видео: Норильск not today.

В соцсетях пишут:

Еще один бессмертный песец. Видео: Норильск not today.

- Счетчик песцов по-прежнему зашкаливает. Может, пора их одомашнивать?

- И опять песец! Заверните мне одного.

- Откуда их столько? Что в Талнахе, что в Дудинке.

- Видимо, в тундре голодно, есть нечего, вот и бегут к городам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Попавшего в фотоловушку «единорога» показали в нацпарке Красноярского края
Из Красноярского края больше уезжают, чем приезжают
Состояние критическое. Старый коллектор в Зеленой Роще отремонтируют почти за миллиард
В Красноярском крае изучат протестный потенциал молодежи
В Хакасии в коллекторе теплотрассы обнаружили трупы двух мужчин
Трех коз и собаку заморила голодом насмерть: жительницу Канска обвиняют в жестоком обращении с животными
В Хакасии закрывается еще один детский дом
Красноярец просит скидочные карты у соседей в очереди в супермаркете ради общения
В Красноярске пьяный пассажир в ответ на неприличный жест разбил окно автобуса бутылкой шампанского
В Красноярске открылся новый сквер – Калининский
В Хакасии отец расчленил сына и после покончил с собой
Красноярск стал пятым по качеству жизни среди городов-миллионников в России
Прыгнул в траншею за сапогом и погиб: в Красноярском крае устанавливают причины смерти 17-летнего подростка
Перекрытие дорог на 7 ноября 2019 года в Красноярске: список, схема перекрытия во время демонстрации
На благоустройство правобережной набережной в Красноярске понадобится еще 140 миллионов рублей
Жители Красноярского края выбирают лучших врачей
Красноярцам рассказали, как можно устроиться на зарплату от 100 тысяч и выше
Регламент взаимодействия министерства здравоохранения и краевой полиции по работе с бездомными лицами
В столице Хакасии школьница погибла под колесами элитной иномарки
В Красноярском крае директора дисквалифицировали на год за долги по зарплате
В Красноярске стартует турнир имени Елены Наймушиной