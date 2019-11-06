Заверните одного! В Норильске дерзкие песцы зачастили из тундры к людям

СЕГОДНЯ 05:45 2019-11-06T05:49:13+03:00

В Норильске песцы зачастили из тундры к людям. На фото - смелый песец с Ямала. Фото: скрин видео Ильдар Биктимиров.

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Это какой-то… песец! И еще один, и еще. В Норильске Красноярского края белоснежные зверьки зачастили из тундры к людям, сообщили в паблике Норильск not today. Как ручные, поражаются горожане. Кажется, маленькие хищники вообще страх потеряли – позируют себе на камеру. Так, в группе Норильск not today появились сразу несколько «песцовых» роликов.

На одном зверек выпрыгивает на дорогу и несется перед машиной. Причем не убегает в течение нескольких минут – будто соревнуется в скорости.

На другом песец является прямо в промзону. И расхаживает рядом с техникой и рабочими. Его даже подзывают свистом, как собаку. Правда, животное всякий раз предусмотрительно отбегает на пару метров.

Может, пора одомашнить? . Видео: Норильск not today.

В соцсетях пишут:

Еще один бессмертный песец. Видео: Норильск not today.

- Счетчик песцов по-прежнему зашкаливает. Может, пора их одомашнивать?

- И опять песец! Заверните мне одного.

- Откуда их столько? Что в Талнахе, что в Дудинке.

- Видимо, в тундре голодно, есть нечего, вот и бегут к городам.

ИСТОЧНИК KP.RU