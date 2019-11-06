2019-11-06T04:26:14+03:00
Общество

В Красноярском крае изучат протестный потенциал молодежи

Такой конкурс объявили власти
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае протестный потенциал молодежи изучат исследователи.В Красноярском крае протестный потенциал молодежи изучат исследователи.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае проверят протестный потенциал молодежи. Информация о конкурсе, объявленном Агентством печати и массовых коммуникаций, появилась на сайте госзакупок. Цена вопроса - 800 тысяч рублей. И победитель уже определен, это научно-технический центр «Перспектива», он снизил стоимость на 40 тысяч рублей.

Теперь задача ученых – дать «Оценку роста протестных настроений в молодежной среде и готовности молодежи к участию в противоправных действиях», говорится на сайте. Исследование должны провести до конца нынешнего года.

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что «молодежь имеет право на протестные акции» и подчеркнул, что «митинги иногда встряхивают власть». Однако все действия должны происходить в рамках закона.

- Молодежь имеет право на протест. Иногда это приводит к позитиву, поскольку встряхивает власть. Но действовать необходимо в рамках закона, - отметил политик.

Также Путин подчеркнул, что ко всем участникам акций в Москве надо относиться одинаково, в рамках закона (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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