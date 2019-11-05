2019-11-05T17:27:45+03:00
Происшествия

Трех коз и собаку заморила голодом насмерть: жительницу Канска обвиняют в жестоком обращении с животными

Неравнодушные соседи написали заявление в полицию [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жительницу Канска обвиняют в жестоком обращении с животными. Стоп-кадр видеоЖительницу Канска обвиняют в жестоком обращении с животными. Стоп-кадр видео
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Жительницу Канска обвиняют в жестоком обращении с животными. Женщина, судя по всему, живет в благоустроенной квартире и имеет дачу в частном секторе, на которой летом развела живность – коз, куриц и собак. Когда наступили холода, вернулась домой, а про хозяйство забыла. Во всяком случае, так говорят ее соседи по даче.

Жительницу Канска обвиняют в жестоком обращении с животными.

Информация дошла до зоозащитников. Когда те приехали на дачу и вошли во двор, обнаружили неприятную картину: в загоне – трупы трех коз, которые уже изрядно разложились, курицы без воды в крохотной клетушке и две собаки. Одна из собак на цепи, сквозь густую шерсть проглядывают рельефы ребер. Вторая собака бегает без цепи, поэтому выглядит немного лучше – видимо, добывается себе пропитание на стороне. Была и третья собака, но не так давно пропала. На дачницу написали заявление в полицию.

- Хозяйка к приезду полиции оказалась на месте. Дала показания, что все у нее хорошо. Тем временем пришли такие же неравнодушные люди с едой для этих собак. И стали говорить, что ее видят крайне редко, - рассказала автор видео, которое появилась в группе «ЧП Канск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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