В Хакасии закрывается еще один детский дом

СЕГОДНЯ 16:38 2019-11-05T16:38:56+03:00

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В Хакасии закрывается детский дом, который находится в городе Абазе. Причина – сокращение числа детей-сирот. Причем, как отмечают в правительстве республики, стремительное сокращение. Если в 2007 году таких ребятишек в детдомах было 1200, то в 2018 году – уже 122. Воспитанников все чаще и чаще забирают в приемные семьи: за 11 лет нашли новых родителей или опекунов более 2900 детей.

- Закономерно сокращается потребность в таких учреждениях. Так, в 2015 году по причине уменьшения числа воспитанников закрылся детский дом «Малышок» в Абакане. На его месте теперь детский сад. На сегодняшний день в Хакасии действуют 3 детдома – Черногорская школа-интернат, Абазинский детский дом, детский дом «Ласточка» в Саяногорске. В них осталось всего 56 ребят. Причём, максимальная вместимость каждого детдома составляет больше 200 человек, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск.

Сейчас в Абазинском детском доме числятся 13 детей, из них живут и учатся в школе – всего 5, остальные – студенты колледжей и училищ. Так что трехэтажное здание большей частью пустует. Детей переведут в Черногорскую школу-интернат и детский дом «Ласточка» в Саяногорске. Соответствующий документ находится на согласовании у главы Хакасии. В ближайшее время он будет подписан. А сокращенных 24-х сотрудников пообещали трудоустроить.

ИСТОЧНИК KP.RU