В Красноярске пьяный пассажир в ответ на неприличный жест разбил окно автобуса бутылкой шампанского

СЕГОДНЯ 15:13 2019-11-05T15:13:13+03:00

А ведь мог бы спокойно уйти [видео]

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В Красноярске пьяный пассажир разбил окно автобуса 12-го маршрута бутылкой шампанского. Видимо, у него случился конфликт с пассажирами и кондуктором. Все происходящее зафиксировано на камеры, установленные в передней и задней части салона. Запись попала в паблик «ЧП Красноярск».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/741960" frameborder="0"></iframe> В Красноярске пьяный пассажир в ответ на неприличный жест разбил окно автобуса.

Что стало причиной конфликта, можно только догадываться, потому что видео без звука. Мужчина сидел на переднем сидении и долго разговаривал с кондуктором. Потом начал расхаживать по салону. Пассажиры делали ему замечания. В конце концов он вышел из салона на остановке, обошел автобус сзади и постучал в окно, видимо, чтобы привлечь внимание женщины в розовом. Заметив его, она сделал неприличный жест – показала дебоширу средний палец. В ответ мужчина что есть силы ударил бутылкой по стеклу и разбил его.

Подписчики паблика в большинстве своем осудили женщину в розовом, написав, что ей не нужно было провоцировать пьяного человека неприличным жестом.

ИСТОЧНИК KP.RU