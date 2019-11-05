2019-11-05T15:13:13+03:00
Происшествия

В Красноярске пьяный пассажир в ответ на неприличный жест разбил окно автобуса бутылкой шампанского

А ведь мог бы спокойно уйти [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Пассажир отреагировал на неприличный жест: разбил стекло автобуса. Стоп-кадр видео "ЧП Красноярск"Пассажир отреагировал на неприличный жест: разбил стекло автобуса. Стоп-кадр видео "ЧП Красноярск"
Изменить размер текста:

В Красноярске пьяный пассажир разбил окно автобуса 12-го маршрута бутылкой шампанского. Видимо, у него случился конфликт с пассажирами и кондуктором. Все происходящее зафиксировано на камеры, установленные в передней и задней части салона. Запись попала в паблик «ЧП Красноярск».

В Красноярске пьяный пассажир в ответ на неприличный жест разбил окно автобуса.

Что стало причиной конфликта, можно только догадываться, потому что видео без звука. Мужчина сидел на переднем сидении и долго разговаривал с кондуктором. Потом начал расхаживать по салону. Пассажиры делали ему замечания. В конце концов он вышел из салона на остановке, обошел автобус сзади и постучал в окно, видимо, чтобы привлечь внимание женщины в розовом. Заметив его, она сделал неприличный жест – показала дебоширу средний палец. В ответ мужчина что есть силы ударил бутылкой по стеклу и разбил его.

Подписчики паблика в большинстве своем осудили женщину в розовом, написав, что ей не нужно было провоцировать пьяного человека неприличным жестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске открылся новый сквер – Калининский
В Хакасии отец расчленил сына и после покончил с собой
Красноярск стал пятым по качеству жизни среди городов-миллионников в России
Прыгнул в траншею за сапогом и погиб: в Красноярском крае устанавливают причины смерти 17-летнего подростка
В Красноярске из-за демонстрации перекроют центр города
На благоустройство правобережной набережной в Красноярске понадобится еще 140 миллионов рублей
Жители Красноярского края выбирают лучших врачей
Красноярцам рассказали, как можно устроиться на зарплату от 100 тысяч и выше
Регламент взаимодействия министерства здравоохранения и краевой полиции по работе с бездомными лицами
В столице Хакасии школьница погибла под колесами элитной иномарки
В Красноярском крае директора дисквалифицировали на год за долги по зарплате
В Красноярске стартует турнир имени Елены Наймушиной