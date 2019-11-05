2019-11-05T14:34:15+03:00
Общество

В Красноярске открылся новый сквер – Калининский

Благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске открылся новый сквер – Калининский. Фото: пресс-служба администрации городаВ Красноярске открылся новый сквер – Калининский. Фото: пресс-служба администрации города
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В Железнодорожном районе Красноярска открылся новый сквер – Калининский. Судя по названию, нетрудно догадаться, что находится он на улице Калинина. Его площадь занимает 3700 квадратных метров, там разместилась автомобильная парковка, пешеходные дорожки, дорожки лавочки с урнами. Детская зона включает в себя городки со шведскими стенками, качели, турники – всего больше 10 локаций.

- Этот сквер стал точкой притяжения жителей еще до реконструкции. Теперь и вовсе будет функционировать круглогодично. Здесь все по-домашнему уютно. Близятся новогодние праздники, совсем скоро мы вместе с жителями улицы Калинина будем открывать здесь микрорайонную елку, - рассказал руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук.

Открытие сквера отпраздновали по традиции: культурно-спортивной программой с концертом, вечерней зарядкой, конкурсами и сладкими подарками. Местные жители пообещали следить за состоянием своего сквера и защищать его от хулиганов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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