СЕГОДНЯ 13:56 2019-11-05T15:03:52+03:00

В Хакасии отец расчленил сына и после покончил с собой Фото: Мария ЛЕНЦ

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Жуткое преступление предстоит расследовать следователям СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Убийство, которое повлекло за собой самоубийство – такова предварительная версия случившегося в хакасском городе Абазе.

Накануне, 4 ноября, в полицию Абазы поступило сообщение о том, что в частном доме найдено тело 47-летнего мужчины с признаками суицида. В ходе опроса гражданская супруга погибшего рассказала, что 1 ноября ее сожитель расписал спиртные напитки вместе с 23-летним сыном. Они поссорились, затем завязалась драка, в результате которой отец убил сына.

Однако вместо того, чтобы раскаяться и прийти с повинной в полицию, мужчина принялся заметать следы преступления: тело сына расчленил, вынес на заброшенную ферму и там закопал. Возможно, протрезвев, он стал раскаиваться и из чувства вины наложил на себя руки – эту версию как раз и отрабатывают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе следкома.

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ИСТОЧНИК KP.RU