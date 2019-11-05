2019-11-05T15:06:31+03:00
Общество

Красноярск стал пятым по качеству жизни среди городов-миллионников в России

Высокую оценку получила городская инфраструктура
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярск стал пятым по качеству жизни среди городов-миллионников в РоссииКрасноярск стал пятым по качеству жизни среди городов-миллионников в РоссииФото: Мария ЛЕНЦ
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Министерство строительства России составило рейтинг городов с населением выше миллиона жителей по качеству городской среды. Таких в стране 15. И Красноярск занял почетное пятое место. В зачет шли такие критерии, как жилье, дороги, озеленение, общегородское пространство, социальная и общественно-деловая инфраструктура.

Максимальное количество баллов, которые можно было набрать, 360. Красноярск набрал 189, сообщает «ТВК Красноярск». Выше нас Москва – 276 баллов, Санкт-Петербург – 238, Екатеринбург – 191, Казань и Нижний Новгород – по 190 баллу. Давний и негласный соперник Красноярска, Новосибирск, на 9 месте – 161 балл. Хуже всех уровень жизни (подчеркиваем, среди миллионников) в Волгограде (116) и Омске (104).

Если разбирать по каждой критерии, то жилье и прилегающие пространства в Красноярске получили 37 баллов, уличнодорожная сеть – 35, по 33 балла социально-досуговая инфраструктура и общегородские пространстсва. Не дотянули озеленение и общественно-деловая инфраструктура – по 26 очков.

А вы согласны с результатом опроса? Обсудим в нашей группе ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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