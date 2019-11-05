Прыгнул в траншею за сапогом и погиб: в Красноярском крае устанавливают причины смерти 17-летнего подростка

СЕГОДНЯ 13:17 2019-11-05T13:17:11+03:00

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В Партизанском районе погиб 17-летний подросток. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск прокомментировали в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. ЧП произошло 31 октября в поселке Запасной Имбеж, днем.

Как удалось выяснить в ходе доследственной проверки, четверо мужчин укладывали водопроводную трубу в траншею возле жилого дома. Неожиданно грунт начал сыпаться прямо на мужчину, который работал в самой траншее. Тот поскорее выбрался, но оставил внизу сапог. И тогда вниз спрыгнул подросток, чтобы достать обувь. В этот момент грунт со стены траншеи обрушился на него.

Пострадавший сумел выбраться, пожаловавшись на боль в животе и ногах. Приехали родители и забрали его, доставили в больницу. А через несколько часов подросток скончался. И вот теперь следователи устанавливают, что же произошло и стало причиной трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU