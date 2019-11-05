2019-11-05T13:17:11+03:00
Происшествия

Прыгнул в траншею за сапогом и погиб: в Красноярском крае устанавливают причины смерти 17-летнего подростка

Он помогал взрослым прокладывать трубопровод
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае устанавливают причины смерти 17-летнего подросткаВ Красноярском крае устанавливают причины смерти 17-летнего подросткаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Партизанском районе погиб 17-летний подросток. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск прокомментировали в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. ЧП произошло 31 октября в поселке Запасной Имбеж, днем.

Как удалось выяснить в ходе доследственной проверки, четверо мужчин укладывали водопроводную трубу в траншею возле жилого дома. Неожиданно грунт начал сыпаться прямо на мужчину, который работал в самой траншее. Тот поскорее выбрался, но оставил внизу сапог. И тогда вниз спрыгнул подросток, чтобы достать обувь. В этот момент грунт со стены траншеи обрушился на него.

Пострадавший сумел выбраться, пожаловавшись на боль в животе и ногах. Приехали родители и забрали его, доставили в больницу. А через несколько часов подросток скончался. И вот теперь следователи устанавливают, что же произошло и стало причиной трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске пьяный пассажир в ответ на неприличный жест разбил окно автобуса бутылкой шампанского
В Красноярске открылся новый сквер – Калининский
В Хакасии отец расчленил сына и после покончил с собой
Красноярск стал пятым по качеству жизни среди городов-миллионников в России
В Красноярске из-за демонстрации перекроют центр города
На благоустройство правобережной набережной в Красноярске понадобится еще 140 миллионов рублей
Жители Красноярского края выбирают лучших врачей
Красноярцам рассказали, как можно устроиться на зарплату от 100 тысяч и выше
Регламент взаимодействия министерства здравоохранения и краевой полиции по работе с бездомными лицами
В столице Хакасии школьница погибла под колесами элитной иномарки
В Красноярском крае директора дисквалифицировали на год за долги по зарплате
В Красноярске стартует турнир имени Елены Наймушиной