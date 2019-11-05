2019-11-05T12:57:05+03:00
Общество

В Красноярске из-за демонстрации перекроют центр города

По какой схеме поедет даже общественный транспорт
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске перекроют центр городаВ Красноярске перекроют центр городаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске 7 ноября пройдет демонстрация, посвященная 102-й годовщине Октябрьской революции. Несмотря на то, что этот праздник официально упразднили, традиция отмечать его остается. Поэтому на два часа, с 13:00 до 15:00 будут перекрыты для городского общественного и частного транспорта по проспекту Мира от Вейнбаума до Горького движение будет закрыто полностью.

Движение общественного транспорта будет осуществляться по следующей схеме:

- Маршруты №№ 3, 36, 37, 55, 56 со стороны Коммунального моста в направлении железнодорожного вокзала: Коммунальный мост – Карла Маркса – Сурикова – Ленина и далее по своим схемам движения.

- №№ 3, 36 со стороны железнодорожного вокзала в направлении Коммунального моста: Красная площадь – Робеспьера – Мира – Декабристов – Карла Маркса и далее по своим схемам движения.

- №№ 12 и 85 со стороны Советского района: Белинского – Ленина – Робеспьера и далее по своим схемам движения.

- №№ 12, 85 со стороны Копылова: Копылова – Профсоюзов – Мира – Декабристов – Карла Маркса – Белинского и далее по своим схемам движения.

- № 64 в направлении ж/д вокзала: Шахтеров – Игарская – Марковского – Перенсона – Ленина – Профсоюзов.

- № 99 со стороны Железнодорожников в направлении Советского района: Ады Лебедевой – Перенсона – Ленина – Горького – Карла Маркса и далее по своей схеме движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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