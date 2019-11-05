2019-11-05T11:59:31+03:00
Здоровье

Жители Красноярского края выбирают лучших врачей

В Красноярском крае продолжается интернет-проект «Призвание-врач»-2019, где лучших докторов выбирают сами пациенты
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Уже поступило более 1700 благодарностей от пациентовУже поступило более 1700 благодарностей от пациентовФото: Мария ЛЕНЦ
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Проект «Призвание-врач» был создан по инициативе Сибирского медицинского портала семь лет назад. Цель – поднять престиж работы медиков и рассказать о тех, для кого быть врачом – призвание. Рассказывают о таких врачах сами пациенты: на странице проекта указывают имя специалиста, место его работы и пишут, почему именно этот доктор достоин быть лауреатом проекта «Призвание – врач».

На Сибмедпортал уже поступило более 1700 благодарностей от пациентов из Красноярска, Ачинска, Назарова, Дивногорска и других городов и населенных пунктов края. Из всех присланных отзывов экспертная комиссия (сотрудники Сибмедпортала, известные красноярские врачи) выберет лауреатов в 9-ти номинациях: «Народный врач», «За подаренную жизнь», «За самоотверженный труд», «Легенда здравоохранения» и др. Имена лауреатов назовут на торжественной церемонии в декабре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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