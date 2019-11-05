2019-11-05T11:57:24+03:00
Общество

Красноярцам рассказали, как можно устроиться на зарплату от 100 тысяч и выше

Особенно востребованы рабочие профессии
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцам рассказали, как можно устроиться на зарплату от 100 тысяч и вышеКрасноярцам рассказали, как можно устроиться на зарплату от 100 тысяч и вышеФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцам рассказали о десятке самых высокооплачиваемых профессий. Причем акцент сделан не на топ-менеджеров, финансистов и юристов. На самом деле наиболее востребованы сейчас в крае рабочие профессии, а для специалистов с высоким уровнем подготовки и опыта зарплата может достигать суммы с пятью нулями.

По данным агентства труда и занятости населения Красноярского края, в топ-10 попали вакансии по должностям служащих и профессиям рабочих со средней заработной платой от 84 до 122 тысяч рублей:

- бурильщик шпуров (средняя заработная плата – 122 тысячи рублей),

- оператор раскряжевочной установки (120 тысяч рублей),

- моторист цементировочного агрегата (105 тысяч рублей),

- машинист паровой передвижной установки (104 тысячи рублей),

- пилот (средняя заработная плата – 100 тысяч рублей),

- геодезист (100 тысяч рублей),

- мастер буровой установки (96 тысяч рублей),

- главный сварщик (90 тысяч рублей),

- электрослесарь подземный (88 тысяч рублей),

- инженер-механик (84 тысячи рублей). Вот конкретные примеры. Компании «Шахтостроительное управление» из Норильска требуется бурильщик шпуров на зарплату 130 тысяч рублей. Красноярский институт оценки и аудита готов платить геодезисту 90 тысяч рублей. Моторист цементировочного агрегата в «Сервисное обслуживание логистики и транспорта» в Богучанский район будет получать 90 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в краевом агентстве труда и занятости населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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