В столице Хакасии школьница погибла под колесами элитной иномарки

СЕГОДНЯ 06:59 2019-11-05T06:59:18+03:00

В столице Хакасии школьница погибла под колесами иномарки. Фото: ГУ МВД России по Хакасии

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В столице Республики Хакасия, Абакане, погибла 16-летняя школьница. Это случилось накануне, 4 ноября, около 18 часов вечера. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе хакасской полиции. И уточнили, что трагедия произошла на 411-м километре автодороги Р-257 «Енисей» на нерегулируемом пешеходном переходе в районе квартала Молодежный.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Infinity FX35 – женщина 1978 года рождения – допустила наезд на пешехода. От полученных травм девочка скончалась на месте, еще до приезда скорой помощи, - прокомментировали полицейские.

Добавим, что участок, где находится пешеходный переход, хорошо освещен, снега накануне там не было, предупреждающие водителя знаки есть, даже несколько. Теперь следователям предстоит выяснить причину ДТП. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ИСТОЧНИК KP.RU