2019-11-05T06:43:17+03:00
Общество

В Красноярском крае директора дисквалифицировали на год за долги по зарплате

Закон он нарушил дважды
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае директора дисквалифицировали на год за долги по зарплатеВ Красноярском крае директора дисквалифицировали на год за долги по зарплатеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Балахтинском районе директора предприятия дисквалифицировали на год – за то, что допустил задолженность по заработной плате перед своими рабочими. Причем – дважды. Речь идет о ресурсоснабжающей организации ООО «Балахта-СтройКомплект», там прокуратура провела проверку исполнения требований трудового законодательства.

Было установлено, что часть заработной платы за март, апрель и май текущего года работникам выдавали через месяц после положенного. Причем произошло это не впервые – такая же ситуация была в 2018 году. Но тогда директора только оштрафовали по административной статье. А сейчас суд решил, что раз руководитель сознательно не исполняет свои обязанности перед коллективом, он должен был отстранен от своих обязанностей.

- Дисквалификация как административное наказание, согласно ст. 3.11 КоАП РФ, заключается в лишении физического лица права занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица либо осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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