2019-11-05T05:50:43+03:00
Общество

В Красноярском перинатальном центре родилась девочка на 600 граммов и мальчик – богатырь

А всего в октябре появились на свет 299 малышей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском перинатальном центре родилась девочка на 600 граммов и мальчик – богатырьВ Красноярском перинатальном центре родилась девочка на 600 граммов и мальчик – богатырьФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском перинатальном центре в октябре родились 299 малышей. На сей раз мальчишек отказалось больше: 154. И 145 девчонок. Причем из них 9 пар двойняшек. А вот тройняшек не было.

В Центре рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что самым маленьким ребенком прошедшего месяца оказалась девочка-кроха весом всего 600 граммов. А вес мальчика-богатыря составил 4870 граммов.

Напомним, что Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства – самое крупное профильное учреждение здравоохранения края, где оказывают высококвалифицированную и высокотехнологичную помощь детям с различной соматической и хирургической патологией. А также беременным, роженицам, родильницам, девочкам и женщинам с гинекологическими заболеваниями. Есть еще перинатальные центры в Ачинске и Норильске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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